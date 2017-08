FIORENTINA: MAI TRATTATO LA CESSIONE DI CHIESA

14 agosto 2017

"In merito alle dichiarazioni rilasciate all'Ansa dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ACF Fiorentina precisa di non aver mai discusso la cessione di Federico Chiesa per 40 milioni o altre cifre, né di aver mai mostrato l'intenzione di privarsi del calciatore". E' quanto si legge in una dichiarazione sul sito internet della Fiorentina in merito a delle presunte dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis su Federico Chiesa. Successivamente lo stesso Napoli ha smentito le parole attribuite al presidente azzurro.