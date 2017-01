FIORENTINA: L'AGENTE DI KALINIC A MILANO

18 gennaio 2017

Ore caldissime per l'addio di Kalinic alla Fiorentina. E' arrivato a Milano l'agente del croato Fali Ramadani, che parlerà con il dg dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino. Servirà per trovare un accordo su come by-passare la clausola. Il Tianjin Quanjian di Cannavaro non ha ancora raggiunto i 50 milioni della clausola, la speranza dei cinesi è quella di chiudere attorno ai 40 milioni.