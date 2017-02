FIORENTINA, KALINIC: "RESTO ANCHE SENZA SOUSA? RIFLETTERO'"

11 febbraio 2017

Nikola Kalinic ha confermato che la sua decisione di restare alla Fiorentina, nonostante i soldi cinesi, è stata dovuta a una scelta di vita. Quanto al suo futuro in viola, l'attaccante non lo slega del tutto alla presenza di Sousa. "Resterei anche senza Paulo Sousa? Dovrei fare una riflessione in più. La sua presenza è molto importante. In ogni caso ho due anni di contratto", ha detto al Corriere della Sera.