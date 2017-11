FIORENTINA, IPOTESI CATALDI A GENNAIO

17 novembre 2017

La Fiorentina pensa al centrocampista Danilo Cataldi. Secondo La Nazione, Pioli vorrebbe strappare al Benevento il giocatore che conosce dai tempi della Lazio (proprietaria del cartellino del 23enne) che attualmente in Campania è in prestuito con diritto di riscatto. La stessa formula con cui potrebbe approdare in Viola col benestare dei capitolini.