FIORENTINA, INCONTRO PER POLITANO

2 agosto 2017

Dopo l'addio a Berardi, la Fiorentina è al lavoro per cercare un altro esterno d'attacco. Stando a TMW, a Milano Pantaleo Corvino ha incontrato gli agenti di Matteo Politano per raggiungere un'intesa col calciatore e anticipare il Valencia, che nei giorni scorsi si era fatto già avanti per il giocatore del Sassuolo.