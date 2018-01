FIORENTINA, IL VIITORUL: "FATTA OFFERTA PER HAGI"

4 gennaio 2018

Il club rumeno del Viitorul ha annunciato di aver fatto un'offerta alla Fioretnina per ianis Hagi, il giovane figlio d'arte della Viola: "Il Viitorul FC annuncia pubblicamente che il 30 dicembre 2017 ha trasmesso un’offerta formale alla Fiorentina per l’acquisto di Ianis Hagi, con lo stesso ammontare economico pagato dai viola. Dallo scorso 22 dicembre l’azionista di maggioranza del nostro club, Gheorghe Hagi, è in Italia per cercare di completare questo trasferimento".