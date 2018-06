FIORENTINA, IL NOME NUOVO E' EDMILSON JUNIOR

17/06/2018

Fiorentina alla ricerca di giocatori offensivi per la prossima stagione. Come riportato da Il Corriere dello Sport, almeno uno tra Gil Dias e Thereau lascerà i viola. Per il momento, appare difficile arrivare a Pjaca e l'alternativa è rappresentata da Edmilson Junior, brasiliano naturalizzato belga di proprietà dello Standard Liegi.