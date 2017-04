FIORENTINA, IL DS: "SOUSA NON E' IN BILICO"

30 aprile 2017

Paulo Sousa non rischia. Il ko contro il Palermo non cambia la posizione della dirigenza della Fiorentina. La conferma nelle parole del ds viola Carlos Freitas nel post-gara: "Sousa in bilico? La società ha già fatto capire che nei momenti di difficoltà che il tecnico non è mai stato in bilico, manteniamo un’indirizzo fino alla fine".