FIORENTINA, IDEA ANTONELLI PER LA CORSIA MANCINA

11 gennaio 2018

La Fiorentina è alla ricerca di un terzino sinistro da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Uno dei nomi più caldi in ottica viola, nelle ultime ore, è diventato quello di Luca Antonelli del Milan. I toscani avrebbero offerto ai rossoneri una soluzione che prevede il prestito dell’esterno di un anno e mezzo con riscatto obbligatorio al termine. Il Milan ci pensa e nel frattempo la Fiorentina spinge per avere il classe 1987 che non ha trovato molto spazio in questa prima metà della stagione coi rossoneri.