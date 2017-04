FIORENTINA-GONZALO, ADDIO A FINE STAGIONE

7 aprile 2017

Addio a un passo tra la Fiorentina e il capitano Gonzalo Rodriguez. Non ci sono novità sul rinnovo del contratto del difensore argentino, in scadenza a giugno. Le parti sono molto distanti e secondo il quotidiano La Nazione il divorzio appare inevitabile. Il centrale potrebbe tornare in patria, al San Lorenzo, anche se il giocatore preferirebbe rimanere a giocare in Italia.