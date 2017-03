FIORENTINA, DI FRANCESCO IN POLE PER IL DOPO SOUSA

15 marzo 2017

I rapporti non idilliaci tra Paulo Sousa e la Fiorentina dovrebbero avere come esito la separazione tra i due a fine stagione. La società gigliata avrebbe già individuato il suo sostituto: Eusebio Di Francesco, che in casa Sassuolo non è più considerato intoccabile. Le alternative sono Rolando Maran del Chievo e Leonardo Semplici, tecnico della Spal che ha già vestito il viola come allenatore delle giovanili. Lo riporta La Nazione.