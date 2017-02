FIORENTINA, DELLA VALLE: "SOUSA? VEDIAMO. KALINIC RESTA"

24 febbraio 2017

Andrea Della Valle rimanda ogni discorso sul futuro di Sousa alla Fiorentina dopo il ko in Europa League. "Non ricordo una partita così da quando sono qua. Dobbiamo provare ad arrivare al 6 posto. Kalinic? Non credo che arriveranno offerte, il ragazzo ha detto che vuole restare con noi", le sue parole.