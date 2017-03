FIORENTINA, DEFREL NEL MIRINO

18 marzo 2017

La Fiorentina sta pianificando il mercato di giugno. Secondo Repubblica, i dirigenti viola starebbero preparando operazioni a misura di Eusebio Di Francesco, che dovrebbe prendere il posto di Sousa. In particolare la Viola avrebbe messo gli occhi su Defrel per rimpiazzare Kalinic, che potrebbe seguire il tecnico portoghese in Germania o Inghilterra.