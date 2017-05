FIORENTINA, CORVINO: "SOUSA? GIUSTO SUPPORTARLO"

2 maggio 2017

Non è un momento semplice per la Fiorentina, contestata dai suoi tifosi dopo il ko di Palermo. Il futuro di Sousa è tutto da definire e intanto Pantaleo Corvino cerca di smorzare le tensioni: "Noi abbiamo sempre supportato Sousa perché era giusto farlo. Le analisi per il futuro non vanno fatte adesso, le faremo a suo tempo, oggi siamo concentrati sul presente".