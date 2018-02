FIORENTINA, CORVINO: NON HO IMPOVERITO LA ROSA

1 febbraio 2018

Si dice fiero e orgoglioso di quanto fatto Pantaleo Corvino, durante la presentazione di Falcinelli e Dabo. “Ho sempre detto con chiarezza quelli che sono i nostri obiettivi – ha detto il dg della Fiorentina - oggi i 40 milioni di disavanzo che ho trovato al mio arrivo non ci sono più, anzi c'è un attivo che ci permetterà di acquistare senza vendere, e in questo mercato invernale non ho pensato ad impoverire la squadra”.