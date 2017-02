FIORENTINA, CORVINO GLISSA SU SOUSA

23 febbraio 2017

Dopo l'eliminazione in Europa League il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina Corvino ha glissato sul futuro di Sousa: "A rischio? Stiamo solo pensando all'eliminazione, era così vicina la qualificazione che dobbiamo smaltire la rabbia. Abbiamo sempre avuto fiducia in questo gruppo, bisognerà fare delle valutazioni. Kalinic in Cina? Inutile tornare a parlare di queste cose".