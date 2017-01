FIORENTINA, COGNIGNI: "DIFENDIAMO I NOSTRI CAMPIONI"

15 gennaio 2017

Cognigni, presidente della Fiorentina, ha parlato di mercato al Corriere dello Sport: "Sappiamo dove muoverci - ha spiegato - abbiamo la forza per difendere i nostri campioni, compresi Bernardeschi e Chiesa. Kalinic? Nessuna offerta concreta. La nostra filosofia è semplice: non vogliamo indebolire la rosa, ma allo stesso tempo non è più il momento di comprare senza avere un ritorno come abbiamo fatto in passato".