FIORENTINA, CHIESA: "HO RINNOVATO PERCHE' SONO IN UN TOP CLUB"

30 dicembre 2017

Federico Chiesa allontana il suo addio alla Fiorentina. "Ho rinnovato da poco il mio contratto fino al 2022 perché anche la Fiorentina è un top club. Siamo all'anno zero" ha detto l'esterno che piace a diversi importanti club italiani ed esteri. "Non sono ancora un giocatore vero. Mio padre mi dice che lo si diventa quando si hanno trecento partite in Serie A, io ho da poco collezionato la cinquantesima" ha aggiunto il 20enne viola.