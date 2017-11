FIORENTINA, CATALDI NEL MIRINO

17 novembre 2017

Fiorentina a caccia di rinforzi in mediana. Pioli ha chiesto uomini per il centrocampo e la società sta monitorando il mercato per accontentare il tecnico. In particolare, nel mirino sarebbe finito Danilo Cataldi, di proprietà della Lazio, ma in prestito al Benevento. Stando a La Nazione, col benestare dei biancocelesti, il giocatore potrebbe liberarsi dal club campano e approdare a Firenze con la formula del prestito per una stagione con diritto di riscatto obbligatorio fissato a sei milioni di euro.