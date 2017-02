Fiorentina, Cannavaro ultimo assalto a Kalinic

21 febbraio 2017

Fabio Cannavaro torna alla carica per strappare Nikola Kalinic alla Fiorentina . Ultima settimana di mercato in Cina e il Tianjin ha preparato l'assalto definitivo. L'offerta alla società dei Della Valle potrebbe salire fino a 45 milioni di euro e anche l'ingaggio dell'attaccante, per il quale era già stato trovato un accordo con il procuratore a inizio anno, sarebbe rivisto al rialzo.

Nessuna apertura per il momento da parte della Fiorentina, convinta di continuare con il croato almeno fino a fine stagione. Intanto è arrivato l'ennesimo attestato di stima pubblico di Fabio Cannavaro nei confronti di Kalinic: “Mi piace molto, è innegabile. Ha delle caratteristiche perfette per il mio gioco, attacca la profondità in modo fantastico, sa tenere palla e anche fare assist. Per me è un giocatore straordinario".