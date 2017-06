Fiorentina: "Borja Valero non è sul mercato. Chi non vuol restare, lo dica"

30 giugno 2017

In queste ore di (comprensibile) tensione, dopo l'annuncio della famiglia Della Valle, la Fiorentina deve anche far fronte al calciomercato e alle voci e trattative in corso riguardo la possibile partenza di alcuni suoi calciatori. Così il club viola ha deciso di fare, per quanto possibile, chiarezza, con un comunicato ufficiale.



"ACF Fiorentina riguardo alle ultime voci, ricostruzioni, retroscena e presunte dichiarazioni comparse su siti internet e mezzi di comunicazione circa il rapporto tra il Club e Borja Valero tiene a precisare, come accaduto nella precedente sessione di mercato per altri suoi atleti, che il calciatore è sotto contratto con la Società sino al 2019 e non è mai stato messo sul mercato.

"Come per tutti i suoi tesserati vale la linea data della Società all’inizio di questo nuovo ciclo che, chi veste la maglia viola deve farlo nella piena soddisfazione, convinzione e motivazione. Solo nel caso contrario, preso atto della volontà di un calciatore di proseguire altrove la propria carriera, la Fiorentina è disposta a discutere e valutare proposte serie nel momento in cui vengano presentate ufficialmente e con estrema chiarezza da ogni singolo calciatore alla Società".