FIORENTINA: BIRAGHI RESTA E RINNOVA

17/08/2018

Non solo acquisti e cessioni, Pantaleo Corvino lavora anche ai rinnovi. Dopo la chiusura del mercato infatti, come raccolto da Firenzeviola.it, è previsto un incontro tra il direttore generale dell'area tecnica viola e l'agente Mario Giuffredi per discutere del rinnovo di contratto di Cristiano Biraghi. Appuntamento a settembre.