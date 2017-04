FIORENTINA, BADELJ NON RINNOVA

17 aprile 2017

Niente da fare a Firenze per il rinnovo di Badelj. L'entourage del giocatore ha dichiarato che l'accordo "è e resta quasi impossibile". Due, dunque, le opzioni per i dirigenti viola: far rispettare il contratto al giocatore e perderlo poi a parametro zero, oppure metterlo sul mercato per incassare una cifra che non supererà i dieci milioni di euro.