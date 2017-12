FIORENTINA, BABACAR RIFIUTA RINNOVO E CESSIONE

24 dicembre 2017

Secondo Tuttosport in casa Fiorentina c'è un piccolo caso Babacar. L'attaccante, che venerdì ha deciso la partita contro il Cagliari, vorrebbe giocare di più come testimoniato dalle parole del post-gara (“Mi pesa un po' entrare dalla panchina”), ma finora avrebbe rifiutato sia proposte di rinnovo che di cessione in Germania e all'Est. Il suo contratto da 1 milione e mezzo a stagione scade nel 2019.