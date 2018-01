FIORENTINA, BABACAR CORTEGGIATO DAL CRYSTAL PALACE

10 gennaio 2018

La Fiorentina potrebbe perdere Babacar in questi giorni di calciomercato invernale. Dall'Inghilterra, infatti, sembra arrivata un'offerta del Crystal Palace e l'agente dell'attaccante sarebbe già in contatto con il club di Premier League. Il poco utilizzo in questa prima parte di stagione da parte di Pioli starebbe dunque spingendo Babacar a trovarsi una sistemazione all'estero, anche se sulle sue tracce resta forte anche l'interessamento del Sassuolo.