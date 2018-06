FIORENTINA-ATALANTA: SCONTRO DI MERCATO PER BATTAGLIA

3 giugno 2018

Dopo aver detto addio a Milan Badelj, e con Chiesa pronto a partire, la Fiorentina si muove per un centrocampista. A tal proposito, piace molto Rodrigo Battaglia dello Sporting Lisbona, che avrebbe chiesto al club la rescissione per giusta causa dopo l'aggressione subita dai tifosi. Su di lui c'è l'interesse anche di Atalanta e Betis Siviglia, come riporta Estadio Deportivo.