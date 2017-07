FIORENTINA: ASSALTO A SIMEONE

22 luglio 2017

Ceduto Bernardeschi alla Juve e con Kalinic ormai sempre più vicino all'addio, la Fiorentina è al lavoro per cercare nuovi rinforzi. L'obiettivo per l'attacco è innanzitutto Giovanni Simeone, che, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe già dato l'ok al trasferimento. L'offerta per il Genoa è di 4 milioni di euro per il prestito, con riscatto obbligatorio fissato a quota 12 milioni più bonus.