FIORENTINA, ANTOGNONI: "CON SOUSA SARA' ADDIO TRANQUILLO"

20 aprile 2017

"Chi il prossimo allenatore della Fiorentina? I tecnici italiani sono i migliori". E' quanto ha ribadito Giancarlo Antognoni ospite dell'emittente toscana Italia7. Tra i candidati alla successione di Sousa ci sono Pioli e Di Francesco: "Si tratta di due ottimi allenatori, conosco entrambi. Il curriculum di Pioli parla chiaro, Di Francesco sta facendo bene a Sassuolo. Sono i tecnici giovani più importanti". In attesa che il nodo venga sciolto, appare certa dunque la conclusione dell'esperienza di Sousa: "Sarà un addio tranquillo. È un allenatore bravo, moderno. Ha iniziato bene ma non ha finito come ci aspettavamo".