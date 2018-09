FIORENTINA AL LAVORO PER IL RINNOVO DI SIMEONE

07/09/2018

Per lui la Fiorentina ha rifiutato in estate un'offerta da 25 milioni di euro dall'Olympique Marsiglia e ora vuole blindarlo con il rinnovo del contratto. Giovanni Simeone al momento guadagna un milione a stagione, fino al 2022. Pantaleo Corvino sta lavorando con gli agenti dell'attaccante argentino che dovrebbe giocare titolare contro il Guatemala: si tratta sulla base dei 2 milioni più bonus e il 2024 come termine ultimo del contratto.