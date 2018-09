FIORENTINA, AG. MIRALLAS: "QUI STA BENE, VUOLE ESSERE RISCATTATO"

13/09/2018

Kevin Mirallas è entusiasta della nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Lo ha confermato il suo agente Christophe Henrotay ai microfoni di Radio Marte: "Kevin si sta divertendo in Italia, sua moglie tra l’altro è sarda per cui è felice di essere sbarcato a Firenze. Al momento non ha giocato, sta pagando quella normale fase di ambientamento, ma la sua ambizione è essere protagonista e giocare anche dal primo minuto". Quanto a un possibile futuro ancora in viola, non ci sono dubbi: "Kevin è in prestito dall’Everton, ma vuole essere riscattato dalla Fiorentina e vuole conquistare questo obiettivo a suon di prestazioni", ha detto Henrotay.