FIORENTINA: "KALINIC? È TUTTO APERTO"

18 gennaio 2017

"Siamo pronti per qualsiasi eventualità come è nostro dovere sapendo che il mercato è aperto". Il direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha fatto il punto della situazione su Kalinic parlando in occasione della presentazione del nuovo acquisto Marco Sportiello. "Non ci sono novità da ieri - ha aggiunto - Non è il caso di parlare di cifre, vuol dire che è tutto aperto".