FIORENTINA: È IL GIORNO DI DABO, SANCHEZ VERSO IL VERONA

29 gennaio 2018

Dopo la brutta sconfitta casalinga giunta ieri contro il Verona, la Fiorentina è decisa a rinforzare la rosa e oggi potrebbe essere il giorno della conclusione della trattativa che porterà in viola il centrocampista Bryan Dabo del Saint-Etienne. Il club toscano dovrebbe pagare una cifra che si aggira intorno ai 4 milioni di euro per il centrocampista francese di 25 anni. In uscita, invece, Carlos Sanchez è sempre più sul piede di partenza: destinazione Verona, in prestito fino a fine stagione.