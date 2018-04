Ferrero stuzzica Totti: "Vieni alla Sampdoria"

17 marzo 2016

Il corteggiamento di Massimo Ferrero verso Francesco Totti si arricchisce di una seconda puntata. Dopo aver detto che il capitano della Roma "è Patrimonio Unesco", il presidente blucerchiato rilancia: "Se non rinnovi con la Roma, vieni alla Sampdoria, ti prendo io. Sei un'opera d'arte che non deve lasciare l'Italia", l'invito di Ferrero che vorrebbe affiancare di nuovo il Pupone a Cassano per la gioia di Montella.