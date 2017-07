FERRERO: "SCHICK? NON CREDO ANDRA' ALLA JUVE"

26 luglio 2017

Il presidente della Samp Massimo Ferrero ha parlato del futuro di Patrick Schick: "Se rimane? Certo, anche se nel calcio le cose al 100% non esistono" ha detto a Premium Sport. "Schick sta benissimo, è come se avesse avuto un'influenza: è una cosa che poi passa. Inter o Juve? Lui andrà dove lo porterà il cuore, non credo alla Juventus".