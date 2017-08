FERRARA AL BARCELLONA: "PRENDI INSIGNE"

22 agosto 2017

Ciro Ferrari ha dato un consiglio al Barcellona per sostituire Neymar. "Insigne sta facendo il fenomeno, potrebbe traquillamente prendere il posto di Neymar. Non me ne vogliano i tifosi del Napoli", ha detto l'ex azzurro a Premium Sport nell'intervallo di Nizza-Napoli.