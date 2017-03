FERNANDO GAGO RINNOVA COL BOCA JUNIORS

10 marzo 2017

Lo ha comunicato il Boca Juniors con una nota ufficiale sul proprio sito: il centrocampista Fernando Gago ha rinnovato per altre tre stagioni. Il giocatore classe 1986 ha giocato anche in Italia, nella Roma, nella stagione 2011/2012. Un gol in 30 presenze con la maglia giallorossa dopo i cinque anni trascorsi con il Real Madrid.