FELLAINI: DERBY MILAN-INTER

20 dicembre 2016

Marouane Fellaini potrebbe sbarcare in Serie A. Il centrocampista belga lunedì è stato avvistato a Milano insieme al fratello e i media inglesi sono pronti a scommettere che il giocatore stia sondando il terreno con Inter e Milan in vista di un addio allo United. Fellaini è legato ai Red Devils per altri 18 mesi, ma Mourinho non sarebbero piaciute le sue richieste per rinnovare (oltre 140 mila euro a settimana) e potrebbe profilarsi una clamorosa cessione.