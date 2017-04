FAVILLI, L'AGENTE: "ACCORDO TRA JUVE E ASCOLI"

11 aprile 2017

A parlare del futuro di Andrea Favilli, 19enne attaccante dell'Ascoli, ci ha pensato il procuratore Donato Di Campli, intervenuto sulle frequenze di Radio Crc: "Non credo che Napoli sia la strada di Favilli visto che c’è ancora la Juventus che ne detiene i diritti sul giocatore. L’Ascoli e la Juventus hanno un accordo di ferro e prima di tutto bisogna rispettare l’Ascoli che ha la precedenza assoluta per cui se restasse in B, sarà all’Ascoli. Andrea sta facendo parlare con i fatti, è uno dei profili più interessanti del calcio italiano".