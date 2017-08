FASSONE: "LA PUNTA? LA FAREMO MA NON ABBIAMO FRETTA"

3 agosto 2017

Il dg del Milan, Marco Fassone, ha parlato ai microfoni di Premium della rincorsa all'attaccante: "Non ci sono scadenze perché non abbiamo fretta - ha detto -. Lo faremo quando sarà il momento giusto. Cutrone? Ha fatto benissimo, valuteremo cosa fare per il suo futuro, per ora è un giocatore del Milan".