FASSONE: "FAREMO ANCORA QUALCOSA, SENZA FRETTA"

23 luglio 2017

Il mercato del Milan non è finito, parola dell'ad Fassone. Intercettato da Premium Sport in Cina, in partenza per tornare con la squadra in Italia, ha spiegato: "Kalinic? Non faccio più nomi di giocatori di altre squadre. Di sicuro faremo ancora qualcosa, ma da qui alla fine del mercato ci sono ancora 40 giorni. Non abbiamo fretta".