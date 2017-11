FANO, ESONERATO CUTTONE

4 novembre 2017

Salta la panchina del Fano (Serie C). Agatino Cuttone non è più l'allenatore dei granata marchigiani. La sconfitta di ieri a Reggio Emilia (1-0) costa il posto all'allenatore cesenate che l'anno scorso arrivò a metà stagione per salvare un Fano che si trovava praticamente nella stessa situazione di oggi. Nei prossimi giorni verrà annunciato il nome del sostituto.