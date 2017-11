FABINHO: "A FINE MERCATO ERO FRUSTRATO"

31 ottobre 2017

Il centrocampista del Monaco Fabinho ha parlato a Nice Matin della sua estate di mercato: "È stata dura durante il mercato perché non sapevo se sarei rimasto. Ero più vicino ad andarmene che a restare, giocare in quel contesto non era facile: la mia testa era altrove, non davo il massimo. Alla fine del mercato ero frustrato, ma ho voltato pagina".