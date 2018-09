EX SAMP KATANEC CT DELL'IRAQ

04/09/2018

Lo sloveno Srecko Katanec e' diventato il nuovo allenatore della squadra nazionale di calcio irachena, in sostituzione di Basim Qasim, e ha chiesto "tempo" per "far avanzare" la squadra. L'ex centrocampista 55enne, che ha giocato in Italia nella Sampdoria e in Germania nello Stoccarda, ha firmato un contratto triennale con la federazione irachena da 1,2 milioni di dollari. Un anno di contratto per lui e per i suoi quattro assistenti. "La Coppa d'Asia sara' un passo avanti in vista delle qualificazioni per la Coppa del Mondo, non prometto di vincere la Coppa d'Asia. Il mio obiettivo principale e' quello di ottenere la qualificazione ai Mondiali del 2022", ha aggiunto. L'Iraq ha partecipato solo una volta alla Coppa del Mondo, in Messico nel 1986.