EX MILAN SIMONE ESONERATO DAL LAVAL

11 aprile 2017

Marco Simone, ex giocatore del Milan, è stato esonerato dal ruolo di allenatore del Laval, ultimo in classifica della serie B francese. Lo ha annunciato la società con un comunicato: "A qualche ora dall'arrivo del Reims allo stadio Francis Le Basser e d'accordo con Marco Simone e il suo staff tecnico, lo Stade Lavallois MFC ha deciso di giocarsi un'ultima carta per l'operazione salvezza domandando allo staff attuale di lasciare la mano a un nuovo allenatore. Quest'ultimo sarà ufficialmente annunciato mercoledì mattina e dirigerà subito la sua prima seduta di allenamento".