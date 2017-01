EVRA ANCORA INDECISO

14 gennaio 2017

Il giocatore della Juventus non solo non avrebbe ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione, ma sarebbe in dubbio sul restare fino a giugno o partire già in gennaio. Il terzino, comunque, ha molte offerte: il Crystal Palace è in vantaggio sul Valencia, mentre dietro c'è il Manchester United di Mourinho. Lo riporta gazzetta.it.