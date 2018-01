EVERTON: WALCOTT A UN PASSO

14 gennaio 2018

Sta per terminare l'avventura di Walcott con l'Arsenal. L'attaccante è ormai sempre più vicino all'Everton e anche il tecnico Sam Allardyce conferma: "Non vedo alcun punto perché non dovrebbe lasciare i Gunners, specialmente se vuole provare a giocare il Mondiale. E' l'ultimo che potrebbe giocare, vuole avere continuità e penso che sia normale cambiare squadra".