EVERTON, PICKFORD RINNOVA FINO AL 2024

26/09/2018

Il portiere dell'Inghilterra Jordan Pickford ha rinnovato per altri sei anni il suo contratto con l'Everton. Pickford e' stato acquistato dal Sunderland per oltre 30 milioni di euro nel giugno 2017 e solo un anno dopo e' diventato il titolare della nazionale inglese ai Mondiali. "Quando sono venuto qui l'anno scorso, ho pensato che l'Everton sarebbe stato un grande club e il giusto passo per la mia carriera", ha detto Pickford in un comunicato.