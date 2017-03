14 marzo 2017

Michael Essien riparte dall'Indonesia. L'ex centrocampista di Chelsea e Milan, 34 anni, ha firmato un contratto di un anno con il Persib Bandung. E' un onore, questa è un'offerta molto buona per me. Non è stato difficile scegliere. Aspettavo da tempo un giorno come oggi, sono davvero felice per l'accoglienza ricevuta e spero di vincere col Persib".