Eriksen, il Tottenham fissa il prezzo: "Se il Psg ha pagato Neymar 222 milioni, lui ne costa 225"

16 novembre 2017

E' Eriksen l'uomo del momento. Dopo la tripletta con cui ha trascinato la Danimarca al Mondiale, il trequartista del Tottenham è finito ancora di più nel mirino del Barcellona , ma anche la Juventus continua a seguirlo con attenzione. E' probabile che in estate si scateni una vera e propria asta per il gioiello danese, ma intanto il presidente degli Spurs, Daniel Levy , fissa il prezzo: "Se il Psg ha pagato Neymar 222 milioni, Eriksen ne costa 225".

C'è tutto il talento di Eriksen nel 5-1 con cui la Danimarca ha schiantato l'Irlanda nel ritorno del playoff per Russia 2018. Una prova di classe e consapevolezza per un giocatore che ormai, a 25 anni, è nel pieno della sua maturazione.



Il trequartista è da tempo sul taccuino di Marotta, ma la Juve deve fare i conti con la dura concorrenza del Barcellona che è pronto a fare sul serio nel caso in cui Coutinho dovesse sfumare definitivamente. Al Tottenham dal 2013, Eriksen è legato agli Spurs con un contratto fino al 2020 e con ogni probabilità in estate partirà l'assalto al giocatore. A Londra c'è chi spera di blindarlo per sempre, ma intanto il presidente del club prepara il terreno per un'asta milionaria.