ENTELLA, KEITA AL BIRMINGHAM

19 gennaio 2017

Cheick Keita lascia l'Italia e si trasferisce in Inghilterra. La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l'accordo con il Birmingham City per la cessione a titolo definitivo del difensore francese. Il 20enne giocatore ha firmato con il club allenato da Gianfranco Zola un contratto di tre anni e mezzo, con opzione per un quarto.